Эрдоган: Турция не поощряет решение США по Украине и ждет от Трампа усилий по урегулированию конфликта

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с критикой решения руководства США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он также выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп перейдет от слов к действиям и приложит усилия для урегулирования конфликта.

Эрдоган заявил, что Турция не считает решение США правильным. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами после саммита G20, пишут РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по России Эрдоган назвал шагом, который приведет к еще большей эскалации. «Этот шаг Байдена, помимо эскалации конфликта, приведет к еще большей реакции со стороны России», — подчеркнул турецкий лидер.

Также Эрдоган напомнил о словах Трампа, который в ходе предвыборной кампании несколько раз пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации. «Мы надеемся, что станем свидетелями развития событий в соответствии с нашими позитивными ожиданиями и устраним наши проблемы одну за другой», — заявил Эрдоган, напомнив также о ситуации в Газе, Израиле и на Ближнем Востоке в целом.