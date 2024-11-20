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Политика Эрдоган: Турция не поощряет решение США по Украине и ждет от Трампа усилий по урегулированию конфликта

Эрдоган: Турция не поощряет решение США по Украине и ждет от Трампа усилий по урегулированию конфликта

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8 комментариев

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с критикой решения руководства США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он также выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп перейдет от слов к действиям и приложит усилия для урегулирования конфликта.

Эрдоган заявил, что Турция не считает решение США правильным. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами после саммита G20, пишут РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по России Эрдоган назвал шагом, который приведет к еще большей эскалации. «Этот шаг Байдена, помимо эскалации конфликта, приведет к еще большей реакции со стороны России», — подчеркнул турецкий лидер.

Байден, по информации западных СМИ, разрешил Украине применять американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российских территорий. Накануне Минобороны РФ сообщило о сбитии российскими средствами ПВО 5 ракет и повреждении еще одной.

Также Эрдоган напомнил о словах Трампа, который в ходе предвыборной кампании несколько раз пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации. «Мы надеемся, что станем свидетелями развития событий в соответствии с нашими позитивными ожиданиями и устраним наши проблемы одну за другой», — заявил Эрдоган, напомнив также о ситуации в Газе, Израиле и на Ближнем Востоке в целом.

По информации Bloomberg, в США ожидают, что Трамп вскоре начнет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Комментарии
8
Klaustrofobik
26 минут
Диктатор диктатору глаз не выпьет.
Сила в Правде!!
40 минут
денег снова у путина клянчит позрник.
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