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Политика «Втянул в блудняк». Экс-депутата ГД обвиняют в организации слухов о покушении на Кадырова

«Втянул в блудняк». Экс-депутата ГД обвиняют в организации слухов о покушении на Кадырова

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19 комментариев

Бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* назвали организатором слухов о покушении на жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов записали видеообращение, в котором утверждают, что экс-депутат ГД обещал им по 2,5 миллиона долларов за распространение ложной информации о готовящемся покушении на Рамзана Кадырова. Несмотря на то, что земляки выполнили условия сделки, Гаджиев так и не выплатил им обещанную сумму.

«Ты обещал по 2,5 млн долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана [Кадырова], оговаривать Сулеймана [Керимова]. Мы из-за тебя жизнью рисковали. <…> Ты нас втянул в блудняк, и за это надо будет ответить тебе», — заявляют Мамадибиров и Гошдадов.

Мужчины призывают Магомеда Гаджиева рассказать главе Чечни о том, как экс-депутат обманул земляков и что никакого покушения на самом деле не планировалось.

Напомним, бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев был внесен в реестр иностранных агентов весной 2023 года.

Ранее, 10 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал объявить кровную месть тем, кто интересовался расценками на его убийство. Речь шла о сенаторе РФ от Дагестана Сулеймане Керимове, а также о депутатах Госдумы Бекхане Барахоеве и Ризване Курбанове. За день до этого Кадыров высказался о стрельбе, произошедшей 18 сентября в офисе Wildberries в Москве. Глава Чечни считает, что некоторые люди пытаются придать произошедшему национальный окрас и «заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы». Кадыров уточнил, что если у кого-то есть вопросы, их можно задать лично ему.

Стрельба произошла 18 сентября в бизнес-центре «Романов двор», где расположен офис WB. Погибли два охранника офиса. Тысячи человек встретили в Ингушетии борт с телами погибших охранников офиса Wildberries. Всего было арестовано 30 фигурантов дела о стрельбе.

В конце сентября на встрече старейшин Чечни и Ингушетии выяснилось, что двое погибших при штурме офиса Wildberries были застрелены из табельного оружия штатного сотрудника Росгвардии, представителя Чечни. Это вызвало всплеск давних претензий. Подробнее — в материале «Фонтанки».

* Признан в РФ иноагентом.

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Комментарии
19
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Даже среди дагестанцев есть "иноагенты". Ты смотри :)
chip1
1 час
депутатов ГД втянули в "блудняк"... вот вам и уровень ГД!
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