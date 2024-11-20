«Втянул в блудняк». Экс-депутата ГД обвиняют в организации слухов о покушении на Кадырова

Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов записали видеообращение, в котором утверждают, что экс-депутат ГД обещал им по 2,5 миллиона долларов за распространение ложной информации о готовящемся покушении на Рамзана Кадырова. Несмотря на то, что земляки выполнили условия сделки, Гаджиев так и не выплатил им обещанную сумму.

«Ты обещал по 2,5 млн долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана [Кадырова], оговаривать Сулеймана [Керимова]. Мы из-за тебя жизнью рисковали. <…> Ты нас втянул в блудняк, и за это надо будет ответить тебе», — заявляют Мамадибиров и Гошдадов.

Ранее, 10 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал объявить кровную месть тем, кто интересовался расценками на его убийство. Речь шла о сенаторе РФ от Дагестана Сулеймане Керимове, а также о депутатах Госдумы Бекхане Барахоеве и Ризване Курбанове. За день до этого Кадыров высказался о стрельбе, произошедшей 18 сентября в офисе Wildberries в Москве. Глава Чечни считает, что некоторые люди пытаются придать произошедшему национальный окрас и «заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы». Кадыров уточнил, что если у кого-то есть вопросы, их можно задать лично ему.