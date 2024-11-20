В Петербурге приговорили мужчину, напавшего на мяч на детской площадке. Для его ножа не хватило линейки

Рублём и условным сроком наказан житель Петербурга, своеобразно отметивший День защиты детей в центре города. Пострадали мяч и детская психика.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 ноября, Октябрьский райсуд признал Магамедали Абдурахманова виновным в угрозе убийством и хулиганстве с применением оружия. 1 июня мужчина не смог стерпеть детские игры под своими окнами.
Субботним днём мяч по детской площадке на Садовой улице гоняли двое мальчишек 12-ти и 11-ти лет. Согласно материалам, 64-летний Абдурахманов призывал их к тишине с ножом в руках. Судя по кадрам, опубликованным прокуратурой, детей пугали кухонным тесаком для рубки мяса. Его фотографировали рядом с линейкой, которой для измерения длины не хватило.
Ругаясь и обещая расправу, мужчина проткнул мяч.
«Малолетние угрозы убийством в свой адрес восприняли реально, так как Абдурахманов был зол, агрессивен и использовал нож», — сообщают в прокуратуре Петербурга.
Подсудимый признал вину. Его приговорили к трём годам условно с четырёхлетним испытательным сроком. Кроме того, суд взыскал с него 100 тысяч рублей в пользу одного из мальчиков.
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