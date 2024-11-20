В Петербурге приговорили мужчину, напавшего на мяч на детской площадке. Для его ножа не хватило линейки

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 ноября, Октябрьский райсуд признал Магамедали Абдурахманова виновным в угрозе убийством и хулиганстве с применением оружия. 1 июня мужчина не смог стерпеть детские игры под своими окнами.

Субботним днём мяч по детской площадке на Садовой улице гоняли двое мальчишек 12-ти и 11-ти лет. Согласно материалам, 64-летний Абдурахманов призывал их к тишине с ножом в руках. Судя по кадрам, опубликованным прокуратурой, детей пугали кухонным тесаком для рубки мяса. Его фотографировали рядом с линейкой, которой для измерения длины не хватило.