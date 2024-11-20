ЗакС поддержал законопроект о недвижимости для инвесторов без торгов. Но прозвучала и критика

«Могу вас уверить, что добросовестного инвестора, исполняющего взятые на себя обязанности, предложенное нововведение никоим образом не ограничит. Это как раз шаг навстречу тем из вас, и специалистам бизнеса, и жителям города, кто обращал внимание на недобросовестное действие инвесторов в Петербурге. Вот для них этот закон жизнь усложнит», — сказал Сухенко.

«Мы считаем, что законопроект очень сырой и плохо проработан, прежде всего с юридической точки зрения, да и сущностно тоже», — пояснил депутат. Он привел пример, что в тексте инициативы к коммунально-бытовым объектам относятся улично-дорожная сеть, железнодорожные пути и гидротехнические сооружения. «Здесь просто логика какая-то отсутствует», — сказал Амосов.

Коммунист Ирина Иванова отметила, что закон приведет к непрозрачности для бизнеса. «Там есть фраза: на основании того, что в адресном плане может появиться этот объект, мы его будем разыгрывать на торгах. Наверное, это правильно. Только понимаете, если мы говорим о законе, то в таком случае нет такого нормативного акта, который гласит о том, что эти участки попадают в план для торгов. Это постановление правительства, может? Нет, еще не было постановления правительства, поэтому я стою на букве закона и считаю, что такие условия чрезмерные», — подчеркнула парламентарий.