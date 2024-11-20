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Город Бизнес ЗакС поддержал законопроект о недвижимости для инвесторов без торгов. Но прозвучала и критика

ЗакС поддержал законопроект о недвижимости для инвесторов без торгов. Но прозвучала и критика

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1 комментарий

В Петербурге прописывают критерии для предоставления инвесторам без торгов недвижимости под социально-культурные и коммунально-бытовые объекты. Заксобрание 20 ноября поддержало инициативу в первом чтении, однако часть депутатов раскритиковала законопроект и проголосовала против.

Как пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, инициатива устанавливает механизм контроля за исполнением инвесторами Петербурга взятых на себя инвестиционных обязательств.

«Могу вас уверить, что добросовестного инвестора, исполняющего взятые на себя обязанности, предложенное нововведение никоим образом не ограничит. Это как раз шаг навстречу тем из вас, и специалистам бизнеса, и жителям города, кто обращал внимание на недобросовестное действие инвесторов в Петербурге. Вот для них этот закон жизнь усложнит», — сказал Сухенко.

Кроме того, законопроект сокращает сроки рассмотрения заявлений инвесторов о предоставлении земельного участка без проведения торгов до 14 дней.

Против законопроекта проголосовали семь депутатов, один воздержался. Как пояснил член фракции «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов, его фракция приняла решение не поддерживать инициативу.

«Мы считаем, что законопроект очень сырой и плохо проработан, прежде всего с юридической точки зрения, да и сущностно тоже», — пояснил депутат. Он привел пример, что в тексте инициативы к коммунально-бытовым объектам относятся улично-дорожная сеть, железнодорожные пути и гидротехнические сооружения. «Здесь просто логика какая-то отсутствует», — сказал Амосов.

Коммунист Ирина Иванова отметила, что закон приведет к непрозрачности для бизнеса. «Там есть фраза: на основании того, что в адресном плане может появиться этот объект, мы его будем разыгрывать на торгах. Наверное, это правильно. Только понимаете, если мы говорим о законе, то в таком случае нет такого нормативного акта, который гласит о том, что эти участки попадают в план для торгов. Это постановление правительства, может? Нет, еще не было постановления правительства, поэтому я стою на букве закона и считаю, что такие условия чрезмерные», — подчеркнула парламентарий.

«Фонтанка» рассказывала про сам законопроект.

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Комментарии
1
Гость
24 минуты
Как ЗакС работает без Кролика? Скучает наверное... И Боря Лазаревич тоже!
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