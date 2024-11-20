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Бизнес Город Сам себе бухгалтер. Петербургские депутаты проголосовали за автоматизированное налогообложение

Сам себе бухгалтер. Петербургские депутаты проголосовали за автоматизированное налогообложение

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6 комментариев

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект о введении нового налогового режима «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» и перераспределении налоговых льгот. Трансляция заседания велась 20 ноября на сайте парламента.

Согласно законопроекту, новым налоговым режимом смогут воспользоваться предприятия с численностью наёмных работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей. Для них расчёт налога будет осуществляться ФНС автоматически на основании данных из личного кабинета или по его счетам в банке, что позволит небольшому бизнесу сэкономить на услугах бухгалтера.

Также законопроект предполагает перераспределение налоговых льгот. Ранее об этом подробно писала «Фонтанка».

В частности, предлагается обнулить на пять лет ставку налога на прибыль для малых технологических компаний, работающих в сфере промышленного производства, науки и инноваций, а также установить для тех из них, кто начал деятельность менее пяти лет назад, пониженную ставку по упрощённой системе налогообложения.

Налоговые каникулы по УСН и патентам для впервые зарегистрированных ИП сохранятся еще на год. Льготное налогообложение бизнеса, работающего в сфере IT, продлевается на пять лет.

Также снимаются ограничения по сроку действия инвестиционного налогового вычета, льготных ставок по налогу на прибыль и имущество организаций — участников региональных инвестиционных проектов.

Внесенный законопроект предполагает повышение ставки по налогу на имущество до 2-2,5%, обратил внимание депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Однако представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко сообщил, что правительство города решило пойти навстречу бизнесу и сохранить ставку налога на имущество в 2025 году на уровне 1,5%. Выпадающие доходы бюджета составят порядка 10 млрд рублей, отметил он. Вероятно, соответствующая поправка будет внесена губернатором, добавил Сухенко.

Депутат от «Новых людей» Дмитрий Панов предложил распространить льготы для малых технологических компаний на тех, кто начал деятельность более пяти лет назад. Такое ограничение избыточно, считает он.

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Комментарии
6
280896530
1 час
Какая нибудь курица в налоговой кнопку не нажала, циферьку в табличке не ту проставила и счета предприятия заблокированы. Чтобы разблокировать, надо на поклон к курицам сходить, вот такая вот автоматизация... И куры, увы, не такие умные как в рекламе петеленки.
Отец Родной
1 час
Значит, налогов станет ещё больше
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