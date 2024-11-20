Сам себе бухгалтер. Петербургские депутаты проголосовали за автоматизированное налогообложение

Согласно законопроекту, новым налоговым режимом смогут воспользоваться предприятия с численностью наёмных работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей. Для них расчёт налога будет осуществляться ФНС автоматически на основании данных из личного кабинета или по его счетам в банке, что позволит небольшому бизнесу сэкономить на услугах бухгалтера.

В частности, предлагается обнулить на пять лет ставку налога на прибыль для малых технологических компаний, работающих в сфере промышленного производства, науки и инноваций, а также установить для тех из них, кто начал деятельность менее пяти лет назад, пониженную ставку по упрощённой системе налогообложения.

Налоговые каникулы по УСН и патентам для впервые зарегистрированных ИП сохранятся еще на год. Льготное налогообложение бизнеса, работающего в сфере IT, продлевается на пять лет.

Также снимаются ограничения по сроку действия инвестиционного налогового вычета, льготных ставок по налогу на прибыль и имущество организаций — участников региональных инвестиционных проектов.

Внесенный законопроект предполагает повышение ставки по налогу на имущество до 2-2,5%, обратил внимание депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Однако представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко сообщил, что правительство города решило пойти навстречу бизнесу и сохранить ставку налога на имущество в 2025 году на уровне 1,5%. Выпадающие доходы бюджета составят порядка 10 млрд рублей, отметил он. Вероятно, соответствующая поправка будет внесена губернатором, добавил Сухенко.