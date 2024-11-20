Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

южн.

 750мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
13 лет для Лавленцева
Новая ядерная доктрина
Дом Радио
Оплата лицом в метро стартует
Промышленный Петербург
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Общество Политика РФ и Северная Корея договорились увеличить число чартерных рейсов между странами

РФ и Северная Корея договорились увеличить число чартерных рейсов между странами

358
8 комментариев

Россия и Северная Корея договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами, запустить которые планируется не только с востока РФ, но и из крупных городов страны. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Минприроды.

Решение было принято в ходе встречи министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова с Ким Чен Ыном в штаб-квартире ЦК партии в Пхеньяне. Там стороны обсудили работу 11-й российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отмечается, что за 9 месяцев 2024 года турпоток между Россией и КНДР составил свыше пяти тысяч человек. Более 70% его приходится на авиасообщение.

«Российские туристы смогут посетить крупнейшие развивающиеся курорты Северной Кореи», сообщают в Минприроды. На севере страны в городе Самджиён строится туристический комплекс мирового уровня с горнолыжной базой. Кроме того, российских туристов приглашают в зону прибрежного отдыха — на курорт Вонсан-Кальма.

Для северокорейцев с прошлого года действует механизм электронной визы, и они могут посетить достопримечательности России.

Козлов возглавляет российско-корейскую комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с 2018 года — сначала в качестве министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, затем — министра природных ресурсов и экологии России.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Александр Козлов Ким Чен Ын КНДР Северная Корея Туризм
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
VKuser279092
9 минут
На эти чартерные рейсы поставят АН-140 и ИЛ-76 ТД. На туризм у северных корейцев денег нет. На самом деле, это хорошо. Чернозёмная зона повысит плодородность почв.
Сила в Правде!!
16 минут
слетать что ле к ыну за маслом.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Новости компаний
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
Новости компаний
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11