РФ и Северная Корея договорились увеличить число чартерных рейсов между странами

Россия и Северная Корея договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами, запустить которые планируется не только с востока РФ, но и из крупных городов страны. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Минприроды.

Решение было принято в ходе встречи министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова с Ким Чен Ыном в штаб-квартире ЦК партии в Пхеньяне. Там стороны обсудили работу 11-й российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отмечается, что за 9 месяцев 2024 года турпоток между Россией и КНДР составил свыше пяти тысяч человек. Более 70% его приходится на авиасообщение.

«Российские туристы смогут посетить крупнейшие развивающиеся курорты Северной Кореи», сообщают в Минприроды. На севере страны в городе Самджиён строится туристический комплекс мирового уровня с горнолыжной базой. Кроме того, российских туристов приглашают в зону прибрежного отдыха — на курорт Вонсан-Кальма.

Для северокорейцев с прошлого года действует механизм электронной визы, и они могут посетить достопримечательности России.

Козлов возглавляет российско-корейскую комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с 2018 года — сначала в качестве министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, затем — министра природных ресурсов и экологии России.