Глава Воронежской области рассказал о состоянии промышленного предприятия после атаки БПЛА

На предприятии в Каменском районе Воронежской области потушили пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает губернатор Александр Гусев.



По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Как передает Гусев, с промышленного предприятия эвакуировали всех сотрудников.



При этом губернатор Воронежской области отмечает, что в регионе до сих пор сохраняется опасность атаки БПЛА.



«Напоминаю: приближаться к фрагментам БПЛА недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112», — уточняет Александр Гусев.



Напомним, 19 ноября более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, расположенное в одном из районов Воронежской области. В связи с этим произошло возгорание.