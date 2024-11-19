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Происшествия У женщины украли более 7 миллионов рублей в евро и юанях. Мошенники представились сотрудниками ФСБ

У женщины украли более 7 миллионов рублей в евро и юанях. Мошенники представились сотрудниками ФСБ

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14 комментариев

Мошенники похитили у женщины, проживающей в Петербурге, более 7 миллионов рублей, которые хранились в долларах, евро и юанях. Об этом во вторник, 19 ноября, стало известно «Фонтанке».

Накануне, 18 ноября, мошенники позвонили 64-летней женщине через Telegram и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Неизвестные сказали пенсионерке, что при хранении дома свыше 4000 в валюте деньги необходимо декларировать в Росфинмониторинге, иначе может грозить уголовная ответственность.

Женщина хранила у себя в квартире 71 150 долларов (7 123 545 рублей), 1000 евро (110 036 рублей) и 8000 юаней (110 036 рублей). Всю эту сумму пенсионерка упаковала в сумку и передала мошеннику, который сказал кодовое слово «Мама» и ушел вместе с деньгами в сторону магазина «Перекресток». Неизвестный должен был якобы передать деньги на проверку в Росфинмониторинг, задекларировать их и вернуть обратно вместе с декларацией.

Как итог: мошенники похитили у женщины 7 338 620 рублей, которые пенсионерка копила всю жизнь и собирала в валюте. Пострадавшая отмечает, что хранила эту сумму дома, так как не доверяет банкам.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали обманывать россиян с помощью фейковых приложений для получения почтовых отправлений, которые предлагают установить на телефон, чтобы получить к нему доступ.

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Комментарии
14
OlegK
1 час
64 года, вроде ещё не старая, а уже в маразме.
Гость
1 час
Вопрос: как жулики узнали, что у неё более 4-х тысяч?
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