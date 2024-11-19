В Красногвардейском районе обнаружили труп ребенка под окнами дома

В Красногвардейском районе Петербурге обнаружили тело ребенка под окнами одного из домов. Об этом во вторник, 19 ноября, стало известно «Фонтанке».



Утром жители 11-го дома на аллее Евгения Шварца услышали звук, похожий на громкий хлопок. Позже один из очевидцев обнаружил тело 13-летнего мальчика у 24-этажного здания.



Отмечается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели студента, которого нашли под окнами общежития чужого вуза в Красносельском районе Петербурга.