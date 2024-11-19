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Политика «Они хотят эскалации»: Лавров высказался об ударах по РФ ракетами ATACMS

«Они хотят эскалации»: Лавров высказался об ударах по РФ ракетами ATACMS

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18 комментариев

Удар шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства по объекту в Брянской области — признак того, что на Западе хотят эскалации российско-украинского конфликта. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 (Группы двадцати) в Рио-де-Жанейро.

По его словам, тот факт, что дальнобойные ракеты ATACMS неоднократно использовались сегодня ночью для ударов по Брянской области, — «это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации». Под ними министр иностранных дел подразумевает Запад в целом и США в частности: он уточнил, что «без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные невозможно» (цитата по ТАСС). Поэтому Россия воспримет пуски управляемых военными экспертами США дальнобойных ракет как «качественно новую фазу конфликта» со стороны Запада. Москва будет реагировать «соответствующим образом».

В то же время он отметил, что официально разрешение об ударах по территории РФ власти США не озвучивали и известно о нем только из сообщений СМИ.

Возложив, таким образом, ответственность за атаку на военный объект в Брянской области на США, Лавров назвал «ответственной» и позицию канцлера Германии Олафа Шольца — но совсем в другом ключе. Глава МИД одобрил нежелание Шольца передавать Киеву ракеты Taurus.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Комментируя это заявление, Лавров посоветовал в связи с этим западным политикам изучить обновленную ядерную доктрину России, оговорившись при этом, что РФ строго привержена позиции по недопущению ядерной войны.

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ПО ТЕМЕ
ATACMS Брянская область Сергей Лавров Удары по территории России США Олаф Шольц
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Комментарии
20
gatsby55
57 минут
Ну, давай, рисуй линию.
DanCitizen
7 минут
А Лавров хочет силоса
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