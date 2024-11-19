Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 749мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
13 лет для Лавленцева
Оплата лицом в метро стартует
Дом Радио
Меняют порядок капремонта
Промышленный Петербург
Чемпионка мира по шахматам
Политика Песков заявил, что ему ничего не известно о дипломатическом опыте Маска

Песков заявил, что ему ничего не известно о дипломатическом опыте Маска

727
2 комментария

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о дипломатических усилиях бизнесмена Илона Маска. Таким образом он ответил на вопрос о возможности посредничества предпринимателя в разрешении конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

Песков объяснил, что Маск популярен в сфере технологий, однако о его опыте в сфере дипломатии ничего не известно.

Одной из возможных кандидатур на пост спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа может стать Борис Эпштейн, который предложил себя на эту должность. Однако СМИ писали, что на это место якобы претендует и Маск.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Отец Родной
43 минуты
А о чемоданном опыте пискову что известно? Носить чемоданы, это вам не дипломаты носить...
Гость
52 минуты
перечень того, чего не знает песков огромен, может, начать публиковать сведения о том, что он знает?там , думаю, не много получится
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
Новости компаний
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00