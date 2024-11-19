Песков заявил, что ему ничего не известно о дипломатическом опыте Маска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о дипломатических усилиях бизнесмена Илона Маска. Таким образом он ответил на вопрос о возможности посредничества предпринимателя в разрешении конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

Песков объяснил, что Маск популярен в сфере технологий, однако о его опыте в сфере дипломатии ничего не известно.

Одной из возможных кандидатур на пост спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа может стать Борис Эпштейн, который предложил себя на эту должность. Однако СМИ писали, что на это место якобы претендует и Маск.