Из-под Лештукова моста пошел пар. Что там произошло

Утром 19 ноября из-под Лештукова моста пошел пар. Наш фотограф запечатлел произошедшее. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что происходило над Фонтанкой.
В начале вторника под Лештуковым мостом были замечены небольшие серые клубы пара. Они виднелись в районе берега, противоположного тому, где располагается БДТ имени Товстоногова.
Для обследования на место выехала бригада «Теплосети Санкт-Петербурга».
«Специалисты Службы диагностики и электрохимической защиты АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“ ведут диагностику трубопровода с целью определения точного места дефекта в конструкции Лештукова моста», — уточнили в пресс-службе компании.
После того как диагностику закончат, станет понятно, когда проведут ремонтные работы.
Несколько лет назад похожий случай уже происходил. Тогда паром затянуло Красноармейский мост и часть Английского моста.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.