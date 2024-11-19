Из-под Лештукова моста пошел пар. Что там произошло

Утром 19 ноября из-под Лештукова моста пошел пар. Наш фотограф запечатлел произошедшее. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что происходило над Фонтанкой.

В начале вторника под Лештуковым мостом были замечены небольшие серые клубы пара. Они виднелись в районе берега, противоположного тому, где располагается БДТ имени Товстоногова.

Для обследования на место выехала бригада «Теплосети Санкт-Петербурга».

«Специалисты Службы диагностики и электрохимической защиты АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“ ведут диагностику трубопровода с целью определения точного места дефекта в конструкции Лештукова моста», — уточнили в пресс-службе компании.

После того как диагностику закончат, станет понятно, когда проведут ремонтные работы.

Несколько лет назад похожий случай уже происходил. Тогда паром затянуло Красноармейский мост и часть Английского моста.