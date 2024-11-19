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Авто «Проиграли конкуренцию китайцам». Автоэксперты — о возвращении в Россию корейских и японских машин

«Проиграли конкуренцию китайцам». Автоэксперты — о возвращении в Россию корейских и японских машин

Разбираемся, почему азиаты частично сняли санкции на б/у иномарки и ждать ли новых поставок

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31 комментарий

Спустя год Япония разрешила частичный ввоз своих б/у авто в РФ

На днях Япония разрешила поставлять в Россию часть своих б/у автомобилей. Токио снял запрет на ввоз так называемых «мягких гибридов» — экономных машин со вспомогательным электродвигателем (сюда входят популярные модели Suzuki Swift, Mitsubishi Delica и Honda Insight).

В то же время, корейская компания KG Mobility, ранее выпускавшая кроссоверы под брендом Ssang Young, тоже объявила о возобновлении поставок в Россию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального дистрибьютора KG Mobility.

MSK1.RU поговорил с автоэкспертами и выяснил, стоит ли ждать возвращения «японцев» и «корейцев» в Россию и заменят ли они китайские машины.

«Японцы просто проиграли конкуренцию китайцам»

Подержанные японские автомобили популярны еще с 1990-х годов, когда иномарки в нашу страну еще официально не поставлялись. В силу географической близости, основным поставщиком машин для Сибири и Дальнего Востока стала Япония: этому способствовали небольшое расстояние и низкие закупочные цены.

В августе 2023 года правительство Японии решило запретить экспорт в Россию любых машин с гибридной и электрической силовой установкой, которые позволяют серьезно экономить на бензине. Сейчас запрет частично сняли: разрешили «мягкие гибриды».

«Мягкий» гибрид (mild hybrid) — это тип гибридного автомобиля, который использует электрический мотор, но не способен двигаться исключительно на электричестве. В отличие от полноценного гибрида (full hybrid) или плагин-гибрида (plug-in hybrid), который может ездить на электричестве на короткие расстояния, «мягкий» гибрид включает электрический мотор, который работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.

По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, японцы вынуждены были пойти на уступки из-за обвала местного рынка б/у автомобилей — в основном их поставляли в Россию. Но говорить о полноценном возвращении Toyota и Honda пока рано.

— Это результат кризиса отрасли. Они [японцы] наблюдают, как китайцы захватывают российский рынок и даже поставили здесь сборочное производство. Они видят, что спрос на эти машины в мире оказался не таким быстрорастущим, как они предполагали.
И они, выбирая между ненавистью и деньгами, выбрали деньги, — заверил Михаил Делягин MSK1.RU.

<p>Михаил Делягин</p><p>Михаил Делягин</p>

Японцы просто проиграли конкуренцию китайцам. Будет ли полноценное возвращение? Им это уже вряд ли позволят.

Автоэксперт Максим Едрышов в разговоре с MSK1.RU отметил, что говорить о каком-то снятии санкций еще рано: запрет сохраняется для б/у «японцев» с объемом двигателя больше 1,9 литра. При этом специалист считает, что высокий утильсбор для иномарок (в октябре его подняли на 70–85%) не коснется цен на гибриды.

— В основном такие автомобили завозятся под физлиц. У нас сохраняются льготы для них — это всего 5200 рублей. Главное — не продавать транспортное средство в течение года. А так никакого снятия санкций нет — японцы просто уточнили, что мягкие гибриды под их санкции не попадают, — рассказал MSK1.RU Едрышов.

«В принципе, машины интересные»

В 2023 году корейский производитель Ssang Young провел ребрендинг: теперь марка официально называется KGM в честь головной компании KG Mobility. Официальным дистрибьютором стало АО «Рэкс Моторс» — фирма, которая раньше ввозила в Россию по параллельном импорту корейские и японские машины.

Параллельный импорт — это процесс ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения официального производителя или правообладателя. Обычно такие товары закупаются в других странах, где они продаются по более низким ценам, и затем импортируются для продажи на местном рынке.

KGM Torres — одно из самых доступных авто от этого корейского производителя. Цена — 3,8 миллиона рублей

Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков весьма скептически относится к так называемому возвращению Ssang Young (KGM) в Россию.

—  Машины будет продавать российский дистрибьютор, то есть компания, которая
будет вести сама свою политику. Поэтому никаких прямых поставок от
любой корейской компании, как вы понимаете, не может быть. Эти KGM вообще повезут через Среднюю Азию, — заметил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — Если это можно так назвать, это будут «организованные поставки». В принципе, машины интересные, потому что они были немножко недовостребованы нашим рынком. Другое дело, что корейские автомобили никак не могут быть дешевле китайских: по моей оценке, они будут на 10–15% дороже.

С кем KGM будут конкурировать? Наверное, с Haval Jolion. Наверное, найдутся люди, которые потратят больше и купят «корейцев». Но я не думаю, что они будут сильно популярны.

С 1 января утильсбор для новых машин с моторами 1–2 литра увеличится на 367 тысяч рублей, поэтому в перспективе полугода можно ждать подорожания в районе 400 тысяч рублей. Весной и летом значительно прибавила в цене Lada Granta, которая задает нижнюю планку цен на первичном рынке. Смена автомобиля всё больше превращается в головоломку.

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Авто Япония Корея Импорт
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Комментарии
31
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Просто россияне благодаря всем этим "делягиным" проиграли конкуренцию нормальному миру. Куба и Севкорея - наш идеал.
276386315
1 час
В госдуме гиганты мысли сидят. Япония решила, что земли в Японии мало, под автосвалку выделять нечего, разбирать и перерабатывать нецелесообразно - и разрешила мусор в Россию вывозить. Думак понес какой то бред о проигравшей китайскому автопрому Японии.
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