«Проиграли конкуренцию китайцам». Автоэксперты — о возвращении в Россию корейских и японских машин

Спустя год Япония разрешила частичный ввоз своих б/у авто в РФ Источник: Олег Федоров / CHITA.RU







На днях Япония разрешила поставлять в Россию часть своих б/у автомобилей. Токио снял запрет на ввоз так называемых «мягких гибридов» — экономных машин со вспомогательным электродвигателем (сюда входят популярные модели Suzuki Swift, Mitsubishi Delica и Honda Insight).

В то же время, корейская компания KG Mobility, ранее выпускавшая кроссоверы под брендом Ssang Young, тоже объявила о возобновлении поставок в Россию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального дистрибьютора KG Mobility.

MSK1.RU поговорил с автоэкспертами и выяснил, стоит ли ждать возвращения «японцев» и «корейцев» в Россию и заменят ли они китайские машины.

«Японцы просто проиграли конкуренцию китайцам»

Подержанные японские автомобили популярны еще с 1990-х годов, когда иномарки в нашу страну еще официально не поставлялись. В силу географической близости, основным поставщиком машин для Сибири и Дальнего Востока стала Япония: этому способствовали небольшое расстояние и низкие закупочные цены.

В августе 2023 года правительство Японии решило запретить экспорт в Россию любых машин с гибридной и электрической силовой установкой, которые позволяют серьезно экономить на бензине. Сейчас запрет частично сняли: разрешили «мягкие гибриды».

«Мягкий» гибрид (mild hybrid) — это тип гибридного автомобиля, который использует электрический мотор, но не способен двигаться исключительно на электричестве. В отличие от полноценного гибрида (full hybrid) или плагин-гибрида (plug-in hybrid), который может ездить на электричестве на короткие расстояния, «мягкий» гибрид включает электрический мотор, который работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.

По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, японцы вынуждены были пойти на уступки из-за обвала местного рынка б/у автомобилей — в основном их поставляли в Россию. Но говорить о полноценном возвращении Toyota и Honda пока рано.

— Это результат кризиса отрасли. Они [японцы] наблюдают, как китайцы захватывают российский рынок и даже поставили здесь сборочное производство. Они видят, что спрос на эти машины в мире оказался не таким быстрорастущим, как они предполагали.

И они, выбирая между ненавистью и деньгами, выбрали деньги, — заверил Михаил Делягин MSK1.RU.

Японцы просто проиграли конкуренцию китайцам. Будет ли полноценное возвращение? Им это уже вряд ли позволят. Михаил Делягин зампред комитета Госдумы по экономической политике

Автоэксперт Максим Едрышов в разговоре с MSK1.RU отметил, что говорить о каком-то снятии санкций еще рано: запрет сохраняется для б/у «японцев» с объемом двигателя больше 1,9 литра. При этом специалист считает, что высокий утильсбор для иномарок (в октябре его подняли на 70–85%) не коснется цен на гибриды.

— В основном такие автомобили завозятся под физлиц. У нас сохраняются льготы для них — это всего 5200 рублей. Главное — не продавать транспортное средство в течение года. А так никакого снятия санкций нет — японцы просто уточнили, что мягкие гибриды под их санкции не попадают, — рассказал MSK1.RU Едрышов.

«В принципе, машины интересные»

В 2023 году корейский производитель Ssang Young провел ребрендинг: теперь марка официально называется KGM в честь головной компании KG Mobility. Официальным дистрибьютором стало АО «Рэкс Моторс» — фирма, которая раньше ввозила в Россию по параллельном импорту корейские и японские машины.

Параллельный импорт — это процесс ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения официального производителя или правообладателя. Обычно такие товары закупаются в других странах, где они продаются по более низким ценам, и затем импортируются для продажи на местном рынке.

KGM Torres — одно из самых доступных авто от этого корейского производителя. Цена — 3,8 миллиона рублей Источник: Auto.ru







Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков весьма скептически относится к так называемому возвращению Ssang Young (KGM) в Россию.

— Машины будет продавать российский дистрибьютор, то есть компания, которая

будет вести сама свою политику. Поэтому никаких прямых поставок от

любой корейской компании, как вы понимаете, не может быть. Эти KGM вообще повезут через Среднюю Азию, — заметил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — Если это можно так назвать, это будут «организованные поставки». В принципе, машины интересные, потому что они были немножко недовостребованы нашим рынком. Другое дело, что корейские автомобили никак не могут быть дешевле китайских: по моей оценке, они будут на 10–15% дороже.

С кем KGM будут конкурировать? Наверное, с Haval Jolion. Наверное, найдутся люди, которые потратят больше и купят «корейцев». Но я не думаю, что они будут сильно популярны. Максим Кадаков главный редактор журнала «За Рулем»