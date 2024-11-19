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Общество Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подрыве капитана Черноморского флота

ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подрыве капитана Черноморского флота

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16 комментариев

Женщина, исполнявшая роль разведки, и собравший СВУ мужчина задержаны в Севастополе по делу о подрыве машины военнослужащего. Об этом 19 ноября сообщает ФСБ.

Как отмечает «Коммерсантъ», речь идет о смерти после взрыва машины первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота, капитана 1 ранга Валерия Транковского. Дело было квалифицировано как теракт.

Найти и задежать исполнителей удалось спустя шесть дней после взрыва. Ими оказались 38-летняя жительница Севастополя, которая наблюдала за офицером, и 47-летний житель Ялты. По версии следствия, он собрал бомбу, установил ее на днище машины и дистанционно активировал. В гараже нашли еще одно СВУ с массой взрывчатого вещества 1,2  кг в тротиловом эквиваленте.

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Комментарии
16
Гость
1 час
не задержала, а назначила. ибо только ватно головые поверят в такую чушь
Гость
2 часа
Первых встречных задержали.
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