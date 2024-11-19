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Общество Происшествия Штрафом в 100 тысяч рублей закончилось в Петербурге дело женщины, по недосмотру которой девочка выпала из окна

Штрафом в 100 тысяч рублей закончилось в Петербурге дело женщины, по недосмотру которой девочка выпала из окна

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Дело о смерти годовалого ребенка из-за падения с высоты пятого этажа закончил рассматривать суд в Петербурге. Виновную наказали штрафом.

О решении суда сообщает Объединенная пресс-служба 19 ноября. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности. Она оставила одну в комнате с открытым окном годовалую девочку, про которую знала, что нрав у ребенка любопытный, она без проблем может сама залезть туда, куда ей надо.

Девочка упала с высоты пятого этажа и скончалась в больнице. Как ранее писала «Фонтанка», бабушка следила за двумя детьми, пока родители были на работе.

Суд наказал женщину штрафом 100 тысяч рублей и разрешил платить его в рассрочку.

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