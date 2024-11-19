Штрафом в 100 тысяч рублей закончилось в Петербурге дело женщины, по недосмотру которой девочка выпала из окна

О решении суда сообщает Объединенная пресс-служба 19 ноября. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности. Она оставила одну в комнате с открытым окном годовалую девочку, про которую знала, что нрав у ребенка любопытный, она без проблем может сама залезть туда, куда ей надо.