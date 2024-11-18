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Происшествия В Ленобласти полицейские устроили охоту на агрессивного алабая, покусавшего человека

В Ленобласти полицейские устроили охоту на агрессивного алабая, покусавшего человека

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9 комментариев

В собачьем питомнике в деревне Мендсары в Ленобласти 18 ноября туркменский алабай до крови покусал 49-летнего мужчину. Как стало известно «Фонтанке», пострадавшего госпитализировали, а заводчице пришлось вызвать полицейских, чтобы усмирить опасное животное.

Отмечается, что покусавшая человека собака была агрессивна и не подпускала к себе людей. Владелица питомника попросила прибывших на место происшествия полицейских убить непослушного пса. Правоохранители начали действовать незамедлительно. Они поднялись на крышу дома, чтобы выследить местонахождение алабая, бегающего на участке площадью 10 соток. Обнаружив собаку в кустах, полицейские открыли огонь, выпустив 19 патронов. Четыре из них оказались смертельными для животного.

Питомник, расположенный во Всеволожском районе Ленобласти, специализируется на разведении алабаев. «Мы тщательно отбираем собак по чистоте кровей, психике, бойцовским и охранным качествам, экстерьеру. Наши собаки неоднократно выигрывали тестовые испытания и выставочные ринги», — сказано на сайте учреждения.

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Комментарии
9
SwampWolf
36 минут
питомник на 10 сотках, шутите? У меня 12 соток с одним алабаем и этого ему мало, поэтому приходится выгуливать каждый день. Правда, он и на людей не бросается.. может, дело в этом?
lexandr_5e4ce78957e84
41 минута
Прицельная стрельба: из 19 - 4, да и то не в яблочко, а в большого Алабая.
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