В Ленобласти полицейские устроили охоту на агрессивного алабая, покусавшего человека

В собачьем питомнике в деревне Мендсары в Ленобласти 18 ноября туркменский алабай до крови покусал 49-летнего мужчину. Как стало известно «Фонтанке», пострадавшего госпитализировали, а заводчице пришлось вызвать полицейских, чтобы усмирить опасное животное.

Отмечается, что покусавшая человека собака была агрессивна и не подпускала к себе людей. Владелица питомника попросила прибывших на место происшествия полицейских убить непослушного пса. Правоохранители начали действовать незамедлительно. Они поднялись на крышу дома, чтобы выследить местонахождение алабая, бегающего на участке площадью 10 соток. Обнаружив собаку в кустах, полицейские открыли огонь, выпустив 19 патронов. Четыре из них оказались смертельными для животного.

Питомник, расположенный во Всеволожском районе Ленобласти, специализируется на разведении алабаев. «Мы тщательно отбираем собак по чистоте кровей, психике, бойцовским и охранным качествам, экстерьеру. Наши собаки неоднократно выигрывали тестовые испытания и выставочные ринги», — сказано на сайте учреждения.