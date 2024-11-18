Призрак бродит по Петербургу — призрак нового начальника ГУ МВД. Рассказываем, где генерал Плугин и что происходит

Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»







Благодаря анонимным телеграм-каналам, сообщившим о неминуемом уходе начальника полицейского главка, многие силовики, бизнесмены и активные петербуржцы обсуждают предстоящие перемены. «Фонтанка» решила объяснить происходящее, исходя из понятных ей процедур и фактов.

«Временное исполнение обязанностей по должности начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенанта полиции Плугина Романа Юрьевича с 15 по 16 ноября 2024 года возложено на генерал-майора внутренней службы Парадеева Игоря Петровича, заместителя начальника ГУ МВД, с 17 ноября по 5 декабря 2024 года возложено на генерал-майора полиции Борисенко Виктора Владимировича, заместителя начальника ГУ МВД», — сообщается, по данным «Фонтанки», в приказе по главку от 15 ноября. Подпись — Плугин.

Судя по всему, именно эта информация, умноженная на недавнее назначение начальника ГУ МВД генерал-майора Дмитрия Баранова в Тверь, и явилась триггером для телеграм-канальных инсайдов. Также к 18 ноября были опубликованы варианты его новых должностей — от высот центрального аппарата министерства до аналогичных позиций в федеральном таможенном ведомстве.

Подчеркнем: должность начальника ГУ МВД — указная, соответственно, увольнение и его перевод могут осуществляться лишь за подписью президента. Процедуры же эти крайне небыстрые: пакет документов согласовывается и формируется в МВД, затем отправляется в администрацию президента, где кандидат вновь проходит проверку ФСБ, прокуратуры, а затем только утверждается на ежемесячной комиссии.

«Фонтанка» не уполномочена, но информирует: представленный нами приказ о временно исполняющих обязанности Плугина является типичным документом во всех подразделениях и силовых структурах РФ, а единственная пропущенная фраза в нем — «на период отпуска».

Исходя из вышеизложенного можно полагать, что 6 декабря Роман Плугин вновь приступит к своим обязанностям.