В Мурино сменят перевозчика, ответственного за два самых востребованных маршрута до метро

В Мурино сменят перевозчика, обслуживающего маршруты № 667 и № 668, связывающие станцию метро «Девяткино» и дома на Воронцовском бульваре и улице Шувалова. Об этом сообщил в ходе телефонной линии губернатора Александра Дрозденко глава администрации Всеволожского района Андрей Воропаев. Поводом для заявления чиновника стала жалоба жительницы Западного Мурино.

«Я работающий пенсионер и вынуждена ходить пешком», — сообщила женщина. По ее словам, на автобусах № 667 и № 668 «в любое время уехать очень сложно, а утром и вечером — невозможно» (цитата по 47news).

Глава региона отметил, что в курсе проблемы, и призвал «решать проблему кардинально» — но так, чтобы «не получилось, что в Новый год вообще никто никого возить не будет. Это будет безобразие тогда».

Воропаев сообщил, что администрация неоднократно уже штрафовала перевозчика за нарушения и добилась увеличения количества автобусов. Заключенный до 31 декабря контракт будет расторгнут, и есть компания-перевозчик на замену.