Ленинградский зоопарк показал самого чистого Вениамина. Посмотрите, как он блестит

Источник: Ленинградский зоопарк

Самый чистый Вениамин живет в Ленинградском зоопарке. Енот-полоскун постоянно следит за собой и своей шерсткой. Забавными кадрами 18 ноября поделился зоопарк в telegram-канале.

Каждый день Вениамин не оставляет без внимания собственный внешний вид. Его шерсть блестит так, будто зверек только что посетил салон красоты и сделал все уходовые процедуры.

«У енотов-полоскунов плотный мех с густым подшёрстком и грубыми остевыми волосками, которые защищают от грязи и влаги», — уточнили в зоопарке. Однако это не мешает Вениамину прилагать усилия для поддержания своей чистоты.

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