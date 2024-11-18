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Общество Ленинградский зоопарк показал самого чистого Вениамина. Посмотрите, как он блестит

Ленинградский зоопарк показал самого чистого Вениамина. Посмотрите, как он блестит

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2 комментария

Самый чистый Вениамин живет в Ленинградском зоопарке. Енот-полоскун постоянно следит за собой и своей шерсткой. Забавными кадрами 18 ноября поделился зоопарк в telegram-канале.

Каждый день Вениамин не оставляет без внимания собственный внешний вид. Его шерсть блестит так, будто зверек только что посетил салон красоты и сделал все уходовые процедуры.

«У енотов-полоскунов плотный мех с густым подшёрстком и грубыми остевыми волосками, которые защищают от грязи и влаги», — уточнили в зоопарке. Однако это не мешает Вениамину прилагать усилия для поддержания своей чистоты.

Биолог Павел Глазков показал встречу лисы с уссурийскими енотами. Животные сначала испугались друг друга, а после договорились. О чем — читайте здесь.

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Комментарии
2
Гость
13 минут
шерсть
Гость
9 минут
чистая шерсть
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