Лиса встретилась с парой еноток в пригороде Петербурга. Смотрите, чем это закончилось

Неожиданная встреча произошла в лесу Всеволожского района Ленобласти. В одном месте одновременно оказались лиса и две енотовидные собаки. Чем это закончилось, 18 ноября рассказывает автор telegram-канала «Каждой твари по паре», биолог Павел Глазков.

На кадрах видно, как из темноты начинают светиться две пары глаз. Лисица в этот момент уже была на поляне и готовилась к охоте. Заметив неизвестных гостей, она затаилась. После того, как лиса поняла, что перед ней родственники, она поспешила уступить им место для охоты. Павел Глазков пояснил, что енотовидные собаки (они же уссурийские еноты) и лисы относятся к семейству псовых.

Дальний Восток является исторической родиной енотовидных собак. Оттуда их, как уточнил биолог, завезли ради меха в европейскую часть России. Произошло это в первой половине 20 века.

«Енотовидные собаки прекрасно у нас прижились — и сейчас в Ленинградской области обитает более 6 тысяч особей. Встретить их можно даже в пригороде Санкт-Петербурга», — заключил специалист.