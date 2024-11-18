Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Дом Радио
Нападение на Вадима Евсеева
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Образ жизни тест Каждый третий не знает, что означают эти умные слова. Вы исключение?

Каждый третий не знает, что означают эти умные слова. Вы исключение?

Настало время пополнить словарный запас

3 277
5 комментариев

После нашего теста вы сможете козырять умными словечками в любой компании

Мало выучить умную лексику — нужно еще быть уверенным в том, что она в вашей речи на месте и вы не перепутали смысл. Перед тем как говорить красиво, не помешает это все проверить. Для этого теста мы нашли 11 сложных слов. Знаете ли вы, что они означают?

ТЕСТПройден 1396 раз
1 / 11

Начнем с простого. Ридикюль — это:

  • Маленькая женская сумочка

  • Мужская шляпа

  • Маникюрный набор

2 / 11

Петрикор — это…

  • Состояние, когда сложно вставать с постели

  • Неуверенный в себе человек

  • Запах на улице после дождя

3 / 11

Какое значение имеет слово «эглет»?

  • Магнитные кнопки на одежде

  • Наконечник шнурка

  • Сережки, которые надеваются на ухо без прокола

4 / 11

Как можно расшифровать понятие «грифонаж»?

  • Надписи на стенах в уличной культуре

  • Бессознательные рисунки

  • Устройство для кипячения воды

5 / 11

Знаете ли вы, что такое «зарф»?

  • Это специальная обертка для стакана с горячим напитком

  • Это погодные условия, при которых клонит в сон

  • Это теплое одеяло, которое постоянно колется

6 / 11

Что означает слово «мюзле»?

  • Музыкально-театральный сценический жанр

  • Яма для посадки удобрений

  • Проволочная уздечка, которая удерживает пробку на бутылке

7 / 11

«Кёрлер» — это…

  • Застежка-молния на джинсах

  • Металлические «рожки», которые носит трамвай

  • Щипцы для подкручивания ресниц

8 / 11

Что такое «касалетка»?

  • Контейнер для горячих блюд

  • Специальная сковородка для блинов

  • Глубокий вырез на женской одежде

9 / 11

Какое значение имеет интересное слово «скарификатор»?

  • Инструмент, которым убирают черные точки

  • Инструмент, которым прокалывают палец, чтобы взять кровь

  • Инструмент, которой используют для наращивания волос

10 / 11

«Бирдекель» — это …

  • Подставка под кружку

  • Устройство для наблюдения за удаленными предметами двумя глазами

  • Петля для ремня на одежде

11 / 11

А что такое «фриссон»?

  • Щель между передними зубами

  • Появление мурашек на коже

  • Углубление в донышке бутылки

ПО ТЕМЕ
Тест
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Рострелли
42 минуты
9/11 Касалетка с фриссоном подвели.
280306928
29 минут
Слова не используемые в разговорной речи.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18