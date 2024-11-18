«Раскатала по асфальту». Сотрудница ТЮЗа получила реальный срок за наезд на коллегу после корпоратива, но в колонии её не ждут

В Петербурге сотрудницу ТЮЗа со второго раза приговорили к реальному сроку после пьяной аварии, стоившей жизни коллеге. Анна Суслова успела сменить фамилию и продолжает работать в театре. Из суда она вышла с 14-летней отсрочкой.

О приговоре 18 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Ленинский районный суд признал Анну Мурыгину виновной в нарушении ПДД, которое повлекло смерть по неосторожности и было совершено пьяным водителем. Женщине назначили 5 лет в колонии-поселении и на 2 года и 11 месяцев запретили садиться за руль.

Суд учёл, что Мурыгина беременна. Наказание отсрочили до тех пор, пока ребёнку не исполнится 14 лет.

«Фонтанка» писала, что под следствием сотрудница отдела кадров Театра юных зрителей им. Брянцева оказалась после корпоратива в 2021 году. 4 сентября ТЮЗ открывал юбилейный — сотый — сезон. Вечеринка закончилась под утро 5 сентября. Согласно материалам, Анна Суслова села за руль своего «Ниссана», попыталась уехать с Пионерской площади и переехала администратора театра Виктора Обручникова. Мужчина якобы пытался во что бы то ни стало её остановить и лёг перед машиной.

Как заявлял гособвинитель, водитель «фактически раскатала потерпевшего по асфальту». Установлено, что Суслова, заметив наезд на препятствие, сдала назад, а потом снова проехала вперёд. Виктор Обручников умер через 11 дней после аварии.

Первый приговор Ленинский райсуд вынес в феврале прошлого года. Суслову приговорили к 5 годам условно с трёхлетним запретом на вождение. Прокуратура сочла решение излишне мягким и в Горсуде просила ужесточить наказание до 7,5 года в колонии общего режима. По мнению обвинения, первая инстанция не учла общественную опасность преступления, а Сусловой, сожалеющей о своём поступке, недостаёт признания всех своих действий и чувства вины за последствия.

Судя по материалам, женщина к тому времени добровольно компенсировала моральный вред и извинилась перед родными погибшего. Вину она признаёт. У потерпевших претензий нет.

Горсуд оставил в силе условный срок, но с учётом позиции гособвинителя на месяц сократил запрет садиться за руль. Прокуратура дошла до кассации, и Третий КАС отменил решение, направив дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд.

В определении сказано, что первая инстанция оставила без оценки характер и степень общественной опасности преступления и фактически не мотивировала вывод о том, что исправление осуждённой возможно без реального отбывания наказания.