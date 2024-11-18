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Общество Обвинение запросило 12 лет экс-адвокату Ивана Сафронова по делу о фейках про ВС РФ

Обвинение запросило 12 лет экс-адвокату Ивана Сафронова по делу о фейках про ВС РФ

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12 комментариев

Бывшему адвокату экс-спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, президенту адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову государственное обвинение запросило 12 лет лишения свободы. Талантова обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, сообщает 18 ноября объединенная пресс-служба судов республики.

Сторона защиты просила оправдать Талантова. Суд огласит приговор 28 ноября.

Дмитрия Талантова задержали в Ижевске в июле 2022 года. По версии следствия, пост Талантова в соцсети вел к подрыву авторитета власти и армии и их дискредитации. А прочитавшие его граждане «испытают страх и чувство тревоги, беспокойства и незащищенности со стороны государства».

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Комментарии
12
Cashmare
1 час
я когда слышу заявления наших депутатов, испытываю страх и чувство тревоги. почему они до сих пор не под следствием?
ДЕД
1 час
...А прочитавшие его граждане «испытают страх и чувство тревоги, беспокойства и незащищенности со стороны государства»... Ой, а так можно было? Дык я ужо давно это испытываю, как выступления верховного посмотрю!
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