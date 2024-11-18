Обвинение запросило 12 лет экс-адвокату Ивана Сафронова по делу о фейках про ВС РФ

Дмитрия Талантова задержали в Ижевске в июле 2022 года. По версии следствия, пост Талантова в соцсети вел к подрыву авторитета власти и армии и их дискредитации. А прочитавшие его граждане «испытают страх и чувство тревоги, беспокойства и незащищенности со стороны государства».

