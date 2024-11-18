Снег и дождь идут в Петербурге. Город накрыла серая пелена

Новая неделя началась для жителей Петербурга не слишком ярко. Город накрыли дождь и снег. Мешает и сильный ветер. Фотограф и читатели «Фонтанки» успели запечатлеть настоящую ноябрьскую погоду.

Источник: читатель «Фонтанки»

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18 ноября готовило для всех, кто едет на работу, «сюрпризы». С раннего утра в Северной столице изморось, сменяющаяся дождем. К обеду в Приморском и Калининском районах пошел снег. Судя по кадрам, он был достаточно внушительным и уже почти зимним.

Источник: читатель «Фонтанки»

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус предупредил, что первая половина начавшейся недели будет относительно теплой. Вторая ее часть пройдет под сопровождение мокрого снега, дождя и гололедицы. Подробный прогноз погоды читайте здесь.