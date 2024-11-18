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Происшествия В Челябинской области мальчик провалился в яму с кипящей водой и получил ожоги

В Челябинской области мальчик провалился в яму с кипящей водой и получил ожоги

809
2 комментария

11-летний мальчик получил ожоговые ранения после того, как упал в яму с кипящей водой. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщается в telegram-канале СУ СК России по Челябинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что вечером 17 ноября этого года мальчик в возрасте 11 лет упал в яму с кипящей водой, образовавшейся в результате проведения ремонтных работ на теплотрассе во дворе дома 112 по Комсомольскому проспекту областного центра.

Ребенок получил серьезные ожоговые травмы. Сейчас пострадавший находится в больнице.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц», — отметили в сообщении.

Ранее в Челябинской области ловили юную петербурженку, которая сбежала из родного города, чтобы встретиться с интернет-знакомым. Ее хватились, поэтому в челябинском аэропорту девочку встречала полиция. Однако целеустремленную школьницу это не остановило, и она умудрилась сбежать снова.

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Комментарии
2
Гость
37 минут
На фото я вижу: 1) яму, и рядом выкопанный грунт, что говорит о том что яму собственно выкопали, а не просто она образовалась во вселенной....2) детскую площадку возле жилого дома, рядом с ямой. 3) отсутствие заграждений, а то что они установили задним числом заграждениями назвать сложно. 4) снова изведут тонну бумагу отчитаются наверх. сверху спустят разнарядку усилить, обеспечить, возложить. может быть присядет стрелочник. а так раз раз за разом в этой стране
Гость
26 минут
Мордор прорывается, дымит и поглощает своих подданных.
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