В Челябинской области мальчик провалился в яму с кипящей водой и получил ожоги

11-летний мальчик получил ожоговые ранения после того, как упал в яму с кипящей водой. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщается в telegram-канале СУ СК России по Челябинской области.

Источник: СУ СК России по Челябинской области

В ходе предварительного расследования установлено, что вечером 17 ноября этого года мальчик в возрасте 11 лет упал в яму с кипящей водой, образовавшейся в результате проведения ремонтных работ на теплотрассе во дворе дома 112 по Комсомольскому проспекту областного центра.

Ребенок получил серьезные ожоговые травмы. Сейчас пострадавший находится в больнице.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц», — отметили в сообщении.

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