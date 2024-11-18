«Символы качественного образования, а не просто слова». Рособрнадзор поддержал запрет называть институтом онлайн-курсы без лицензии

Рособрнадзор поддержал законопроект, предлагающий запрет на использование слов «академия», «институт» и «университет» в названиях юридических лиц, не имеющих образовательной лицензии. Под действие этих ограничений могут попасть и онлайн-платформы для обучения. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.
Согласно положениям законопроекта, использование наименований «институт», «университет» и «академия» разрешается исключительно организациям, отвечающим установленным критериям. К ним относятся профессиональные образовательные учреждения, реализующие программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, а также вузы, осуществляющие образовательную деятельность по программам высшего образования и занимающиеся научными исследованиями.
Как отмечает соавтор документа Яна Лантратова, Рособрнадзор полностью поддержал законопроект.
«Академия, университет и институт должны быть символами качественного образования, а не просто словами», — сказала первый замглавы комитета Госдумы.
Документом предлагается внести изменения в действующий закон «Об образовании в РФ».
Ранее сообщалось, что в 2026 году планируется изменить порядок поступления в вузы. «В частности, на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя», — рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
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