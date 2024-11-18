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Бизнес Власть Производитель крымского вина извинился за этикетку с прославлением военных действий британцев против русских

Производитель крымского вина извинился за этикетку с прославлением военных действий британцев против русских

3 110
24 комментария

Руководство винодельческой компании «Золотая Балка» извинилось за описание вина на бутылках «Тонкая красная линия». На этикетку обратил внимание помощник президента России Владимир Мединский.

«Как только руководство винодельни обнаружило эту ошибку, вино было полностью изъято из продажи», — сообщили в пресс-службе «Золотой Балки». Там уточнили, что ситуация произошла из-за недосмотра маркетингового отдела, виновные были наказаны, а торговые сети и дистрибьютеры предупреждены. В компании принесли свои извинения.

Как писала «Фонтанка», на этикетке говорится, что в разгар Балаклавского сражения в ходе Крымской войны 1853–1856 годов британцы узкой шеренгой выступили против многочисленных сил некоего «противника». «Крылатая фраза „The thin red line“ („Тонкая красная линия“) стала символом надежды и воли к жизни», — уточняется на бутылке вина. Владимир Мединский отмечает, что «противник», о котором речь идет на этикетке российского вина, «это мы, русские».

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Комментарии
24
Панкихой
1 час
Раз всё равно под списание, шлите мне. Хранить есть где.
Zet
55 минут
"И никто не хотел быть виноватым без вина И никто не хотел руками жар загребать..." (с)
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