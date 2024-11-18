Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 737мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Чемпионка мира по шахматам
Нападение на Вадима Евсеева
Дом Радио
Фильм о Трампе — что в нём
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Город Делаем шаг в предзимье, на Парнасе уже побелело. А скоро Quiteria вольётся в общую барическую депрессию

Делаем шаг в предзимье, на Парнасе уже побелело. А скоро Quiteria вольётся в общую барическую депрессию

572
1 комментарий

Холодная воздушная масса начала заходить на нашу территорию, и на севере Петербурга осадки уже приняли твердую форму. Как сообщают читатели «Фонтанки», на Парнасе был то ли град, то ли ледяная крупа. «Стучало по окну недолго», — рассказывает читательница Татьяна. Эта неделя, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, станет переходной на предзимье.

«Уже с середины недели мы увидим даже в Санкт-Петербурге много снега, пусть и мокрого, но на дорогах от этого лучше не станет», — обещает синоптик в своем канале.

Циклон Quiteria направляется от Англии в нашу сторону, пройдет через южную Балтику рядом с Калининградом, затем пойдёт на север к Хельсинки. Он будет вливаться в общую барическую депрессию, которая уже достаточно холодная для того, чтобы осадки пошли в виде снега, поясняет Колесов.

«Осадки придут к Санкт-Петербургу в первой половине дня 20 ноября, и в течение дня атмосферный фронт будет проходить через город. Мокрый снег, но с дождём будет идти при температуре близкой к нулю градусов», — пишет синоптик.

В Ленинградской области снег и мокрый снег ожидается на всей территории, температура будет местами слабо отрицательной.

«Про количество снега уточним, как только будет виден циклон, когда он начнет приближаться к нам, но несколько сантиметров тающего снега в городе будет», - добавляет Колесов.

Подробный прогноз погоды на каждый день недели читайте на «Фонтанке».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Снег
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Контрабанда
2 минуты
Посмотрел в окно, написал статью
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Новости компаний
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Новости компаний
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45