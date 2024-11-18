Делаем шаг в предзимье, на Парнасе уже побелело. А скоро Quiteria вольётся в общую барическую депрессию

Холодная воздушная масса начала заходить на нашу территорию, и на севере Петербурга осадки уже приняли твердую форму. Как сообщают читатели «Фонтанки», на Парнасе был то ли град, то ли ледяная крупа. «Стучало по окну недолго», — рассказывает читательница Татьяна. Эта неделя, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, станет переходной на предзимье.

«Уже с середины недели мы увидим даже в Санкт-Петербурге много снега, пусть и мокрого, но на дорогах от этого лучше не станет», — обещает синоптик в своем канале .

Циклон Quiteria направляется от Англии в нашу сторону, пройдет через южную Балтику рядом с Калининградом, затем пойдёт на север к Хельсинки. Он будет вливаться в общую барическую депрессию, которая уже достаточно холодная для того, чтобы осадки пошли в виде снега, поясняет Колесов.