Делаем шаг в предзимье, на Парнасе уже побелело. А скоро Quiteria вольётся в общую барическую депрессию

Холодная воздушная масса начала заходить на нашу территорию, и на севере Петербурга осадки уже приняли твердую форму. Как сообщают читатели «Фонтанки», на Парнасе был то ли град, то ли ледяная крупа. «Стучало по окну недолго», — рассказывает читательница Татьяна. Эта неделя, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, станет переходной на предзимье.
«Уже с середины недели мы увидим даже в Санкт-Петербурге много снега, пусть и мокрого, но на дорогах от этого лучше не станет», — обещает синоптик в своем канале.
Циклон Quiteria направляется от Англии в нашу сторону, пройдет через южную Балтику рядом с Калининградом, затем пойдёт на север к Хельсинки. Он будет вливаться в общую барическую депрессию, которая уже достаточно холодная для того, чтобы осадки пошли в виде снега, поясняет Колесов.
«Осадки придут к Санкт-Петербургу в первой половине дня 20 ноября, и в течение дня атмосферный фронт будет проходить через город. Мокрый снег, но с дождём будет идти при температуре близкой к нулю градусов», — пишет синоптик.
В Ленинградской области снег и мокрый снег ожидается на всей территории, температура будет местами слабо отрицательной.
«Про количество снега уточним, как только будет виден циклон, когда он начнет приближаться к нам, но несколько сантиметров тающего снега в городе будет», - добавляет Колесов.
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