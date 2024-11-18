Подробности страшного ДТП на «Сортавале»: водитель вылетел на встречную полосу

ДТП на 140-м километре трассы, вне населенного пункта, произошло 18 ноября около 00:20. По предварительной версии, 51-летний водитель «Фольксвагена Пассата» не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом «Вольво» с полуприцепом, за рулем которого был 45-летний водитель. На месте скончались водитель «Пассата» и его 41-летний пассажир. По данным «Фонтанки», сигнал о ДТП также передал айфон одного из участников.