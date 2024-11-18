Страшное ДТП на трассе «Сортавала», есть погибшие

Смертельное ДТП произошло ночью 18 ноября на автодороге «Сортавала» в Ленинградской области.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, на 141-м километре трассы (недалеко от границы с Карелией) столкнулись лоб в лоб легковой и грузовой автомобили. Погибли водитель и пассажир легковушки. Сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска деблокировали погибших и передали полиции. На фотографиях службы — снежная каша на дороге.

ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» тоже пишет о лобовом столкновении в районе 140-го километра трассы А-121. Информация в службу поступила в 8:40, работал личный состав 144 пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспаса. В аварии участвовали «Опель» и «Хонда».