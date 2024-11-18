«Черная пятница» теряет популярность. Число покупок может вырасти всего лишь на 4%

Традиционные распродажи все меньше интересуют россиян. В предстоящую «черную пятницу» ожидается рост покупок всего на 4%, в то время как год назад он составлял 12%. Это негативно сказывается на ритейлерах, которые рассчитывают на увеличение выручки и разгрузку складов во время распродаж. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно прогнозам «Т-Кассы», количество офлайн- и онлайн-покупок в дни распродаж «черной пятницы», которая пройдет с 29 ноября по 1 декабря, вырастет на 4% в натуральном выражении и на 6% в денежном, что ниже прошлогодних показателей: 12% и 16%. В 50 популярных категориях непродовольственных товаров число покупок уменьшилось на 4%, а средний чек увеличился на 5%, достигнув 5,6 тыс. рублей.

В «Т-Кассе» отмечают, что покупатели ищут выгодные предложения круглый год, а продавцы устраивают акции весь ноябрь. По словам руководителя группы промоакций «Мегамаркета» Александра Шушунова, потребители стали реже совершать импульсивные покупки, ожидая распродажи для запланированных трат. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева объясняет эту тенденцию высокими ставками по кредитам и инфляцией.

Как рассказывает президент Magic Group Александр Перемятов, нехватка складских площадей негативно влияет на бизнес маркетплейсов: площадки ограниченно принимают новые товары, что приводит к затовариванию одних позиций и дефициту других. Так, в Ozon сообщили, что перешли к длительным распродажам, чтобы снизить нагрузку на логистику.

Ранее «Фонтанка» писала, как подготовиться и какие рекламные каналы выбрать продавцам, чтобы заработать в сезон распродаж — в том числе в «черную пятницу».