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Общество «Мегафон» отменил роуминг в Крыму и Севастополе

«Мегафон» отменил роуминг в Крыму и Севастополе

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1 комментарий

Компания «Мегафон» убрала наценку за услуги связи на территории Крыма и Севастополя. Таким образом она исполнила предписание ФАС, пишет РИА Новости 18 ноября.

Роуминг на территории полуострова компания отменит до 28 февраля 2025 года. Такие сроки обозначены временем на техническую реализацию предписания ФАС. Минуты, СМС и гигабайты будут расходоваться и оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, отметили в «Мегафоне».

«Сотовый оператор представил в ФАС России письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Фонтанка» рассказывала об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

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Комментарии
1
гастарбайтер
7 минут
Не боятся, что им в ответ отменят роуминги за рубежом? А роуминг с Беларусью ещё не отменили... Только весной, вроде... И вообще - проблема не в наличии роуминга, а в тарифах... Мне вот было не понятно, почему с моего московского номера минута в Армению стоит 3,20, во Вьетнам - 8.40, в Корею и Китай - 3,20, а в Беларусь - аж 26 рублей...
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