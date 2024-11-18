«Мегафон» отменил роуминг в Крыму и Севастополе

Компания «Мегафон» убрала наценку за услуги связи на территории Крыма и Севастополя. Таким образом она исполнила предписание ФАС, пишет РИА Новости 18 ноября.

Роуминг на территории полуострова компания отменит до 28 февраля 2025 года. Такие сроки обозначены временем на техническую реализацию предписания ФАС. Минуты, СМС и гигабайты будут расходоваться и оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, отметили в «Мегафоне».

«Сотовый оператор представил в ФАС России письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Фонтанка» рассказывала об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.