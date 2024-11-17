Стало известно, когда пройдут похороны экс-солиста группы «На-На»

Прощание и похороны бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина запланированы на 19 ноября. О месте сообщат позже. Об этом рассказал РИА Новости 17 ноября концертный директор артиста Александр Зыкин.

О смерти 57-летнего Владимира Левкина сообщила его жена. Причина не называется.

В начале нулевых артисту диагностировали онкологию, он проходил долгое лечение. В 2012 году случился рецидив.

Владимир Левкин родился в Москве в 1967 году, учился в Гнесинке и на режиссерском факультете в ГИТИС. В 1989 году он попал в группу «На-На» и выступал с ней до 1998 года, затем продолжал заниматься музыкой, участвовал в телевизионных проектах, вел общественную деятельность.