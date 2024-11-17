Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 740мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Дом Радио
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Стало известно, когда пройдут похороны экс-солиста группы «На-На»

Стало известно, когда пройдут похороны экс-солиста группы «На-На»

1 340
Написать комментарий

Прощание и похороны бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина запланированы на 19 ноября. О месте сообщат позже. Об этом рассказал РИА Новости 17 ноября концертный директор артиста Александр Зыкин.

О смерти 57-летнего Владимира Левкина сообщила его жена. Причина не называется.

В начале нулевых артисту диагностировали онкологию, он проходил долгое лечение. В 2012 году случился рецидив.

Владимир Левкин родился в Москве в 1967 году, учился в Гнесинке и на режиссерском факультете в ГИТИС. В 1989 году он попал в группу «На-На» и выступал с ней до 1998 года, затем продолжал заниматься музыкой, участвовал в телевизионных проектах, вел общественную деятельность.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45