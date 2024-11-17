Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 740мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Дом Радио
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Машина на Васильевском острове не пропустила «лазурный», пассажирка в больнице

Машина на Васильевском острове не пропустила «лазурный», пассажирка в больнице

2 317
7 комментариев

Автобус «злополучного» 262 маршрута попал в ДТП на Гаванской улице в Петербурге днем 17 ноября. Его не пропустил автомобиль.

По словам очевидцев, автобус переезжал Среднегаванский проспект, когда справа в его переднюю часть врезалась машина. Общественный транспорт ехал по главной.

У автобуса разбито лобовое стекло, поврежден бампер, сломана дверь. Машину виновника ДТП увезли на эвакуаторе.

Перевозчик, компания «Вест-Сервис», сообщил «Фонтанке», что в аварии пострадала пассажирка, ее госпитализировали с травмой головы.

Ранее этот маршрут обслуживала компания «Такси», однако после того как автобус того же маршрута упал в Мойку, перевозчика сменили.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП в Петербурге ДТП с автобусом
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
sysh
2 часа
Может к колдунье,карму подправить.
Гость
1 час
Водители автобусов отвратительно ездят. Полностью отсутствует профессиональная подготовка и контроль. И виноваты в этом чиновники.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
ТОП 5
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45