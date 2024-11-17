Машина на Васильевском острове не пропустила «лазурный», пассажирка в больнице

Автобус «злополучного» 262 маршрута попал в ДТП на Гаванской улице в Петербурге днем 17 ноября. Его не пропустил автомобиль.

По словам очевидцев, автобус переезжал Среднегаванский проспект, когда справа в его переднюю часть врезалась машина. Общественный транспорт ехал по главной.

У автобуса разбито лобовое стекло, поврежден бампер, сломана дверь. Машину виновника ДТП увезли на эвакуаторе.

Перевозчик, компания «Вест-Сервис», сообщил «Фонтанке», что в аварии пострадала пассажирка, ее госпитализировали с травмой головы.

Ранее этот маршрут обслуживала компания «Такси», однако после того как автобус того же маршрута упал в Мойку, перевозчика сменили.