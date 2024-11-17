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Город В Кронштадте завершилась реконструкция двух важных дорог

В Кронштадте завершилась реконструкция двух важных дорог

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1 комментарий

В Петербурге завершена реконструкция сразу двух крупных магистралей в Кронштадте, из-за которых вводились серьезные ограничения движения, — Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги. Об этом сообщает 17 ноября телеграм-канал губернатора Александр Беглова.

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И шоссе, и дорога теперь расширены до четырех полос, оснащены тротуарами и велодорожкой. Установлены новые светофоры и фонари.

«Продолжим развивать транспортную инфраструктуру Кронштадта. До конца следующего года здесь построим 7 новых дорог», — отмечается в сообщении.

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Ремонт дорог Реконструкция дорог Кронштадт
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Комментарии
2
Sonic-235
5 минут
Ага, тротуары заасфальтированы не полностью, в некоторых местах они вообще еще отсутствуют. Остановки без стекол, светофоры не все, ограждения также не все поставлены ... Закончили они, еще полгода доделывать и переделывать будут!
Evil Dogooder
2 минуты
Велодорожка в Кронштадте это очень мило, если учесть, что — поскольку КАД это автомагистраль — на велосипеде нельзя попасть в Кронштадт с южного берега залива, и лишь с большим трудом можно попасть с северного.
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