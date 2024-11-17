Пожар с пострадавшей на севере Петербурга оказался не случайностью, кто-то пытался квартиру поджечь

Уголовное дело об умышленном повреждении имущества возбуждено в Приморском районе Петербурга после пожара. В квартире нашли валюту и два паспорта США.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, следы поджога были найдены в квартире 1 дома по улице Уточкина. Установлено, что очагов возгорания было несколько. Как сообщалось ранее, площадь пожара была небольшой, 4 квадратных метра.

Хозяйку квартиры госпитализировали с острым отравлением дымом, она в состоянии средней степени тяжести.

Следователи изъяли из квартиры обгоревшие деньги — пачку долларов, почти 2,5 тысячи евро, 50 швейцарских франков — и два американских паспорта.

Полиция разбирается, что это за документы и как они оказались у 63-летней женщины.