Пожар на севере Петербурга отправил в больницу женщину

Пожарные тушили пламя в одной из квартир в Приморском районе Петербурга поздним вечером 14 ноября. Пришлось вызывать скорую помощь.

О возгорании в доме 1 по улице Уточкина сообщает управление МЧС по Петербургу. Горела двухкомнатная квартира, но площадь пожара была сравнительно небольшой — 4 квадратных метра.

За несколько часов до этого горела кухня в квартире на Бухарестской улице. Пожар тоже был небольшим, но погиб мужчина, еще одну женщину увезли в больницу.