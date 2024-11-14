Пожар на севере Петербурга отправил в больницу женщину

Пожарные тушили пламя в одной из квартир в Приморском районе Петербурга поздним вечером 14 ноября. Пришлось вызывать скорую помощь.
О возгорании в доме 1 по улице Уточкина сообщает управление МЧС по Петербургу. Горела двухкомнатная квартира, но площадь пожара была сравнительно небольшой — 4 квадратных метра.
Пламя потушили за 20 минут, женщину увезли в больницу.
За несколько часов до этого горела кухня в квартире на Бухарестской улице. Пожар тоже был небольшим, но погиб мужчина, еще одну женщину увезли в больницу.
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