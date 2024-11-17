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Власть «Человек, который пытается во всем сделать сделку». Песков рассказал, чего ждать России от Трампа

«Человек, который пытается во всем сделать сделку». Песков рассказал, чего ждать России от Трампа

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18 комментариев

Дональд Трамп — по натуре бизнесмен, который пытается во всем заключать сделки. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Полная версия интервью выйдет в 22:00 17 ноября. Выдержки из него приводит 17 ноября телеграм-канал «Вести».

«Господин Трамп достаточно импульсивный политик и государственный деятель, он по натуре своей бизнесмен. Человек, который пытается во всем сделать сделку», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, во время первого президентского срока Трампа России и США все-таки удавалось сохранять двусторонние отношения, а также был возобновлен диалог по ряду стратегических вопросов и вырос товарооборот между странами.

Но американский лидер не смог отойти от курса на стратегическое сдерживание России, который начал его предшественник Барак Обама. Санкции против России вводились 53 раза.

Ранее Дмитрий Песков выражал надежду, что диалог между Москвой и Вашингтоном после избрания Трампа возобновится. Но когда именно состоится контакт между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой, предположить затруднился.

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Комментарии
18
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
А Запад-то опять побеждает, похоже. Ненадежность вкладов, курс рубля, сливочное масло, перспективы нефти... Позитива нет никакого.
Сила в Правде!!
1 час
и зачем этот никчёмный здесь так часто.
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