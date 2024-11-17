Женщину госпитализировали после пожара на улице Доблести в Петербурге

Во время пожара в многоэтажке на улице Доблести 16 ноября пострадала женщина, ей понадобилась госпитализация. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Трехкомнатная квартира на Доблести, 26, к.1 загорелась в одиннадцать часов вечера – сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. К ликвидации пожара привлекли 15 спасателей. Они эвакуировали из опасной зоны пять человек. Огонь удалось потушить в течение получаса.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о пожаре в историческом доме на пересечении Гороховой и Казанской улиц, в результате которой пострадали четверо человек.