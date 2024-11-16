В пожаре на Гороховой пострадали четверо человек

Возгорание случилось в час дня, в коридоре шестикомнатной квартиры. К тушению огня привлекали 16 спасателей, им удалось потушить огонь менее чем за час, и первое время информации о пострадавших не было. Однако после пожара госпитализация понадобилась двум жителям горевшей квартиры и двум их соседям сверху.



Как отмечают в пресс-службе МЧС, сейчас проводится процедура дознания, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства возгорания.



Пожар случился в историческом Доме Штрауха на Гороховой, 25, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он был построен в классическом стиле в конце XVIII века.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о пожаре на 5-й Советской улице, в результате которого погибли пять человек.