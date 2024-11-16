В пожаре на Гороховой пострадали четверо человек

В результате пожара в историческом доме на пересечении Гороховой и Казанской улиц 16 ноября пострадали четверо человек — сообщила пресс-служба петербургского управления МЧС.
Возгорание случилось в час дня, в коридоре шестикомнатной квартиры. К тушению огня привлекали 16 спасателей, им удалось потушить огонь менее чем за час, и первое время информации о пострадавших не было. Однако после пожара госпитализация понадобилась двум жителям горевшей квартиры и двум их соседям сверху.
Как отмечают в пресс-службе МЧС, сейчас проводится процедура дознания, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства возгорания.
Пожар случился в историческом Доме Штрауха на Гороховой, 25, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он был построен в классическом стиле в конце XVIII века.
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