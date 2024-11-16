Женская футбольная команда «Зенита» — чемпион России в третий раз подряд

Женская футбольная команда «Зенита» в третий раз подряд стала чемпионом России — сообщила пресс-служба клуба 16 ноября.

В Суперлиге - 2024 девушки «Зенита» одержали 22 победы и дважды сыграли вничью. Они стали единственной командой, которая провела турнир без единого поражения. За 24 матча «Зенит» набрал 64 очка, ЦСКА – 62 и остался на втором месте.

Решающий матч «Зенит» — ЦСКА был сыгран с результатом 1:0. Гол забила на 34-й минуте игры нападающая «Зенита» Присцила Шиншилла. Ранее девушка играла в сборной Коста-Рики и в шотландской команде «Глазго Рейнджерс».

За сезон футболистки «Зенита» забили 65 мячей, а пропустили всего 8. Лучшим бомбардиром команды и Суперлиги в целом стала Габриэла Гживиньска, на ее счету 19 голов. В прошлом она играла в сборной Польши, пришла в «Зенит» в 2021 году.

Женская футбольная команда «Зенита» создана в 2020 году. За это время она трижды добивалась чемпионства России, становилась обладателем Суперкубка. Главный тренер команды все четыре года — Ольга Порядина, пятикратная чемпионка России и девятикратная обладательница Кубка России.

Всего в Суперлиге – 2024 приняли участие 13 команд.

«Фонтанка» брала интервью об особенностях мира женского футбола у тренера Ольги Порядиной.