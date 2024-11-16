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Происшествия В Петербурге арестован обвиняемый в изнасиловании девушки в туалете заведения на Салова

В Петербурге арестован обвиняемый в изнасиловании девушки в туалете заведения на Салова

1 285
2 комментария

Фрунзенский районный суд заключил под стражу до 15 января Нурланбека Маанаева, обвиняемого в изнасиловании девушки в туалете заведения на улице Салова. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, 36-летний уроженец Киргизии с российским паспортом надругался над 21-летней девушкой. Потерпевшая перебрала с алкоголем и не без помощи охраны рестобара оказалась в кабинке туалета. Там ее и отыскал подозреваемый.

Жертва преступления рассказала полиции, что мужчина прижал ее к стене и совершал половой акт порядка трех минут, после чего вышел. Камера зафиксировала, как иностранец вытирает испарину со лба.

Правоохранителей вызвала охрана заведения. Подозреваемого увезли в полицию, а девушку — на обследование. Задержанный утверждал, что в кабинку он зашел, чтобы узнать, как себя чувствует блондинка. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

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Комментарии
3
Гость
8 минут
Иностранец с российским паспортом, оксюморон или жертва ЕГЭ?
Гость
20 минут
подруги жертвы - просто песня.
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