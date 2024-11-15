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Происшествия Три минуты в туалете с блондинкой — это срок? В Петербурге СК думает над случившимся в ресторане на Салова

Три минуты в туалете с блондинкой — это срок? В Петербурге СК думает над случившимся в ресторане на Салова

8 125
14 комментариев

Приятный вечер в рестобаре на улице Салова закончился для жительницы Петербурга сплошными неприятностями. Началось все с тошноты от алкоголя, завершилось изнасилованием. По крайней мере, так утверждает заявительница. Фабула случившегося стала известна «Фонтанке» 15 ноября. Все действующие лица попали на камеру видеонаблюдения.

Описываемые события разворачивались в заведении в четверг. Часы показывают пять утра. Вероятно, к этому времени за столиками и на танцполе остались только самые стойкие. Но вот охранник заводит в туалет девушку, которая уже совсем плохо держится на ногах. Судя по всему, ее мучает тошнота от выпитого.

21-летнюю посетительницу оставляют в туалете. Как только сотрудник службы безопасности выходит из уборной, туда проникает 36-летний гражданин Киргизии. Он проверяет кабинки и, наконец, находит девушку. Дверь за ним закрывается. Проходит около трех минут, мужчина покидает туалет и на ходу вытирает лоб. Спустя еще некоторое время он возвращается, чтобы вымыть руки. Девушку тем временем разыскивает подруга. Она зовет на помощь охранника, который пытается достать пьяную гостью из кабинки. Потерпевшая рыдает и рассказывает о том, что с ней случилось.

На место вызвали сотрудников Росгвардии, они доставили иностранца в отдел. Девушка рассказала, что в туалете ее тошнило. Склонившись над унитазом, она услышала, как к ней кто-то зашел. В один момент мужчина прижал потерпевшую к стене и начал насиловать. Половой акт, со слов посетительницы ресторана, длился около 2-3 минут. Иностранец, как она утверждает, финишировать так и не смог, натянул штаны и ушел. Она же осталась в кабинке, где ее нашла подруга и подняла шумиху.

Девушку отвезли в больницу на осмотр, ее одежду и генетический материал иностранца отправили на экспертизу. СК дело пока не возбуждает, ожидая результатов исследования. Задержанный мигрант утверждает, что в кабинку он зашел, чтобы узнать, как себя чувствует блондинка.

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Комментарии
14
281147204
26 минут
Какой заботливый и переживающий Киргиз. Не то, что наши- оставили умирать
Snow*
10 минут
таки подруги выглядят достаточно мощно и производят впечатление людей, способных своими силами закрыть вопрос с десятком-другим насильников.
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