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Происшествия В центре Петербурга — пожар. Горел дом на Гороховой

В центре Петербурга — пожар. Горел дом на Гороховой

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2 комментария

В Адмиралтейском районе, на пересечении Гороховой и Казанской, случился пожар в историческом Доме Штрауха — обратили внимание читатели «Фонтанки» 16 ноября. Как сообщили в МЧС, огонь удалось потушить менее чем за час.

По данным пресс-службы петербургского МЧС, пожар случился в шестикомнатной квартире, огонь успел охватить 15 кв. м пространства. Возгорание ликвидировали к двум часам дня. Данных о пострадавших нет.

К тушению пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники.

Трехэтажный Дом Штрауха на Гороховой, 25 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он был построен в классическом стиле в конце XVIII века, а потом расширен и достроен в высоту в XIX веке.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о пожаре на 5-й Советской улице, в результате которого пострадали несколько человек.

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Комментарии
2
Гость
47 минут
Дом все-таки Штрауха, а не Штрахуа-хуа!
Зелень и уголь
1 час
!пожар случился в шестикомнатной квартире, огонь успел охватить 15 кв. м пространства." - вы пропустили слово "коммунальной" ! В "коммунальной квартире" случился пожар!
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