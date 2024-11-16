В центре Петербурга — пожар. Горел дом на Гороховой

В Адмиралтейском районе, на пересечении Гороховой и Казанской, случился пожар в историческом Доме Штрауха — обратили внимание читатели «Фонтанки» 16 ноября. Как сообщили в МЧС, огонь удалось потушить менее чем за час.

По данным пресс-службы петербургского МЧС, пожар случился в шестикомнатной квартире, огонь успел охватить 15 кв. м пространства. Возгорание ликвидировали к двум часам дня. Данных о пострадавших нет. К тушению пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники.

Трехэтажный Дом Штрауха на Гороховой, 25 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он был построен в классическом стиле в конце XVIII века, а потом расширен и достроен в высоту в XIX веке.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о пожаре на 5-й Советской улице, в результате которого пострадали несколько человек.