Машина с двумя девушками упала в Дудергофский канал

Этой ночью «Шкода» укатилась в Дудергофский канал в Красносельском районе Петербурга, сообщает 16 ноября пресс-служба городского ГУ МЧС. Две девушки, находившиеся в салоне, выбрались из автомобиля самостоятельно.

Сообщение в МЧС об инциденте по адресу Маршала Захарова, 8 поступило в районе 3 часов ночи. Прибывшие на место спасатели нашли на берегу двух девушек, которых осматривали медики скорой помощи.

Выяснилось, что они выбрались из воды самостоятельно, а вот «Шкоду» доставали с помощью крана.

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