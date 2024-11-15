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Общество Военный блогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны и отправится на фронт вместо суда

Военный блогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны и отправится на фронт вместо суда

1 577
12 комментариев

Военный блогер Егор Гузенко, известный под ником Тринадцатый, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправится в зону СВО. Об этом сообщается в его телеграм-канале 15 ноября.

«В ближайшее время Егор вернётся на фронт в составе одного из штурмовых подразделений ВС РФ. Полтора месяца нервотрепки, и всё-таки нам удалось переломить эту несправедливость», — сказано в сообщении.

Гузенко был заключен под стражу за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Уточняется, что подозреваемый от дачи показаний отказался, «воспользовавшись правом, установленным статьей 51 Конституции России». Обстоятельства задержания в пресс-релизе не раскрываются.

Он был задержан вечером 5 октября на площади имени Ленина в Новопавловске на концерте, посвященном Дню города.

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Егор Гузенко Тринадцатый Контракт с Минобороны СВО
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Комментарии
12
Klaustrofobik
1 час
Служба в армии наказание даже для отчаянных "патриотов". Даааа
Klaustrofobik
41 минута
Кобзон - артист сумевший собрать на своём концерте больше всего русскоговорящих, и зрители всё подъезжают.
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