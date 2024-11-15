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Общество Имидж — это недешево. Смольный добавляет на медийное сопровождение

Имидж — это недешево. Смольный добавляет на медийное сопровождение

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2 комментария

Общая сумма финансирования медийных проектов Смольного с учетом затрат на телеканал «Санкт-Петербург» и газету «Петербургский дневник» в 2025 году превысит 3 млрд рублей. В поправке губернатора Петербурга к бюджету города на 2025 год предлагается выделить 400 млн рублей АНО «Медиа Дом». Впрочем, чиновники утверждают, что в этом нет ничего нового.

АНО создано в середине октября. Сферой его деятельности прописано издание газет, работа информационных агентств, производство кинофильмов, фотография и полиграфическая деятельность. Учредителем АНО стало АО «Петроцентр».

В проекте бюджета в первом чтении предполагалось выделение Ассоциации журналистов «Петроцентр» 580 млн рублей. Эта организация, как писала «Фонтанка», по задумке властей, должна была не только заниматься печатью районных газет, но и корректировать имидж петербургских чиновников — например, организовать работу пула блогеров, спонсировать посты в соцсетях и публикации в федеральных СМИ.

Как утверждают чиновники, «Медиа Дом» стал продолжением этой Ассоциации. В комитете по печати «Фонтанке» сообщили, что создание нового юрлица потребовалось, чтобы «совершенствовать правовую форму» и что в 2025 году финансирования ассоциации «Петроцентр» не будет, его заменит «Медиа Дом».

С точки зрения закона, автономная некоммерческая организация (АНО) имеет право оказывать услуги в том числе на возмездной основе и полученные средства направлять на свою деятельность.

На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания чиновники финансового блока также сообщили, что «цели и задачи [организации] не меняются».

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Комментарии
2
282437267
36 минут
...организовать работу пула блогеров, спонсировать посты в соцсетях и публикации в федеральных СМИ. Поздравляем лахта ногих с индексацией
Гость
41 минута
Газету уже даже брать не интересно, заведомо скучный бред внутри.
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