Летом самолеты из Петербурга в Китай станут летать чаще

Из Петербурга увеличится количество полетов в Китай летом 2025 года. Число рейсов в Шанхай вырастет от семи до десяти в неделю, а в Пекин — от двух до семи в неделю, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта Пулково.

Полеты в Шанхай будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines, а в Пекин — Hainan Airlines. Отмечается, что в перспективе количество рейсов может стать еще больше.

Кроме того, стало известно, что Hainan Airlines выразила желание развивать авиасообщение между Петербургом и островом Хайнань. Ожидается открытие рейсов из Пулково в Санью и Хайкоу.

Договоренности по авиасообщению между РФ и Китаем стали результатом рабочей поездки в КНР председателя комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева и директора управляющей компании Пулково Леонида Сергеева.

Напомним, что в августе количество рейсов из Петербурга в Абу-Даби увеличили до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.