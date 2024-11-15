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Город Летом самолеты из Петербурга в Китай станут летать чаще

Летом самолеты из Петербурга в Китай станут летать чаще

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3 комментария

Из Петербурга увеличится количество полетов в Китай летом 2025 года. Число рейсов в Шанхай вырастет от семи до десяти в неделю, а в Пекин — от двух до семи в неделю, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта Пулково. 

Полеты в Шанхай будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines, а в Пекин — Hainan Airlines. Отмечается, что в перспективе количество рейсов может стать еще больше. 

Кроме того, стало известно, что Hainan Airlines выразила желание развивать авиасообщение между Петербургом и островом Хайнань. Ожидается открытие рейсов из Пулково в Санью и Хайкоу. 

Договоренности по авиасообщению между РФ и Китаем стали результатом рабочей поездки в КНР председателя комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева и директора управляющей компании Пулково Леонида Сергеева. 

Напомним, что в августе количество рейсов из Петербурга в Абу-Даби увеличили до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

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Комментарии
5
Игорь Протасов
6 минут
А зачем питерцам в Кетай? Пётр Великий основал европейскую столицу Санкт-Петербург. Мы - европейцы, а не азиаты....
Otkating
11 минут
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