Для предотвращения угроз беспилотников. В Ленобласти ограничили посещение островов Финского залива

В Ленинградской области ограничили посещение островов Финского залива. О решении оперативного штаба в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко 15 ноября.
Пограничному управлению рекомендовали запретить выдавать пропуски для посещения внешних островов. Исключения составят случаи чрезвычайных обстоятельств или же служебная необходимость.
«Сейчас важно обеспечить условия для эффективной работы пограничной службы по обеспечению безопасности территории и предотвращению угроз использования беспилотников в акватории залива», — подчеркнул Дрозденко.
Внешние острова — группа небольших островов, расположенных в центре восточной части Финского залива, входящих в состав Выборгского и Кингисеппского районов Ленинградской области. Группа включает в себя острова Гогланд, Родшер, Большой Тютерс, Малый Тютерс, Мощный (и близлежащие Вьюнок, Подходной и Большой Косой), Соммерс (и близлежащий Малый Соммерс) и другие.
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