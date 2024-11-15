Для предотвращения угроз беспилотников. В Ленобласти ограничили посещение островов Финского залива

«Сейчас важно обеспечить условия для эффективной работы пограничной службы по обеспечению безопасности территории и предотвращению угроз использования беспилотников в акватории залива», — подчеркнул Дрозденко.

Внешние острова — группа небольших островов, расположенных в центре восточной части Финского залива, входящих в состав Выборгского и Кингисеппского районов Ленинградской области. Группа включает в себя острова Гогланд, Родшер, Большой Тютерс, Малый Тютерс, Мощный (и близлежащие Вьюнок, Подходной и Большой Косой), Соммерс (и близлежащий Малый Соммерс) и другие.