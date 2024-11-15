Петербурженку, выколовшую отцу глаз, арестовали

Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбудил Следственный комитет в Петербурге после того, как женщина напала с ножом на отца. Она не признает вину.

О возбуждении дела сообщает пресс-служба СК 15 ноября. Женщина не признает, что пыталась убить отца, но от дачи показаний не отказывается. Суд определил ей меру наказания в виде заключения под стражу.

«Фонтанка» ранее писала, как два дня назад 41-летняя женщина напала на своего 69-летнего отца. Родственники повздорили, женщина взялась за нож и воткнула его пенсионеру в глаз. Он также лишился фаланги на пальце. Позже стало известно, что женщина больна шизофренией.